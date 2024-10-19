بمشاركة الطفل مصطفى قدورة، المطرب أبو يطرح أغنيته الجديدة "اقرأ"

طرح الفنان أبو أغنية خاصة بعنوان "اقرأ"، بمشاركة الطفل مصطفى قدورة، تهدف إلى تحفيز الطلاب على ممارسة القراءة بطرقٍ جديدة، إلى جانب نشر ثقافة القراءة في المجتمع.

وجاءت أغنية "اقرأ" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى وتسجيل: key66 productions، ومن إخراج: نصر الله سعد وياسمين رولينغ.



وتقول كلمات أغنية "اقرأ":..

القراية نور

جهلك أرض بور

القراية نور

افتح المدارك

القراية نور

اتهجي السطور

بحر المعلومات

ده جواز المرور

ممكن تطلع رحلة تسافر وأنت معايا

لف الدنيا وعيش الماضي وفوز بالحاضر

واللي اتقالك اقرأ يعني السر قراية

تفهم توصل فوق للسما وتقول أنا قادر

قالوا العقل زينة

هقرا لابن سينا

وأقرا للكسائي

علمه في النحو باقي

والفتح الرباني

لعبد القادر الچيلاني

والأحلام لابن سيرين

نجيب محفوظ بين القصرين

ممكن تطلع رحلة تسافر وأنت معايا

لف الدنيا وعيش الماضي وفوز بالحاضر

وأنت معايا وأنت معايا واقرأ

لما تحب تحقق حلم

أيًا كان حققه بالعلم

دي ثقافه عليها عامل.. اقرأ

تتعلم تتعامل.. اقرأ

هتفتح أبوابك.. بكرة

عقلك يتبني كامل..

قالو العقل زينة

هنقرا يلا بينا

قول العلم باقي والكتب دول أصدقائي

تاريخ أدب سياسة

هي دي الخلاصة

أقرأ قديم اقرأ جديد

كل ما نقرأ بنعلا نزيد

ممكن تطلع رحلة تسافر وأنت معايا

لف الدنيا وعيش الماضي وفوز بالحاضر

وأنت معايا وأنت معايا وأقرأ

تفهم توصل فوق للسما وتقول أنا قادر