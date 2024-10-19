السبت 19 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تحرك حاسم لمواقف الجيزة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة بعد زيادة سعر البنزين والسولار

لافتات التعريفة الجديدة،
لافتات التعريفة الجديدة، فيتو
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قامت محافظة الجيزة، من خلال جهاز السرفيس، بتعليق لافتات واضحة في مواقف الحوامدية والبدرشين تُوضح التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها، ومنع أي محاولات لزيادة الأجرة بشكل تعسفي أو تقسيم خطوط السير.


وأكدت محافظة الجيزة أنه سيتم تكثيف الرقابة على هذه المواقف للتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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التعريفة الجديدة جهاز السرفيس محافظة الجيزة بالتعريفة الجديدة

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