السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

أغرب من الخيال، الأطباء أعلنوا وفاته وهو حي.. وبكاؤه منعهم من سرقة أعضائه (فيديو)

أعلن الأطباء وفاته
أعلن الأطباء وفاته وحكايته أغرب من الخيال، فيتو

حكاية أغرب من الخيال تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بثوا مقطع فيديو لرجل، أعلن عن وفاته رسميًا برغم كونه حيا، ويظهر المقطع الرجل، الذي أكد الأطباء وفاته وهو حي يرزق، بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة، وتم نقله للمستشفى وبعد الكشف عليه، وبالرغم من أنه كان حيا، لكن الأطباء كان لهم رأي آخر، حيث أعلنوا رسميًا أن هذا الرجل متوفى دماغيًا.  

 

إعلان وفاة شخص وهو حي يسبب صدمة

 وكانت الصدمة، عندما تحولت المهنة الإنسانية إلى كابوس، حيث قرر الأطباء الاستيلاء على أعضاء الرجل الحي الميت، حتى يستفيدوا منها، لكن المفاجأة ظهرت أثناء نقله، عندما أخذ يبكي ويضرب الطاولة، لكن الأطباء لم يلتفتوا لذلك وقرروا استمرار نقله لإجراء عملية نقل أعضائه.

 

الإعلان عن وفاة تي جيه هوفر دماغيًا، فيتو
الإعلان عن وفاة تي جيه هوفر دماغيًا، فيتو

الحكاية الغريبة للرجل الميت بقرار الأطباء، والحي بالفعل تبدأ عندما تداول النشطاء قصة رجل من ولاية كنتاكي الأمريكية يدعى جي هوفر، وقعت له حادثة مرعبة، حيث تناول جرعة زائدة، وأعلن الأطباء وفاته دماغيًا، وذلك يعني أنه ميت، وفقًا للمعايير الطبية، وتم التخطيط لجمع أعضائه والتبرع بها، ولكن في اللحظات التي كان فيها الجراحون يستعدون لإزالة الأعضاء، لاحظت عائلته أنه كان يبدو حيا وكان يحرك عينيه وينظر حوله. 

 

اعتراض عائلة هوفر على نقل أعضاء ابنها

اعترضت عائلته على إجراء العملية الجراحية بنقل أعضاء ابنها هوفر، عندما لاحظت أنه يحرك عينيه، لكن الأطباء تعللوا بأن ما حدث لهوفر مجرد رد فعل طبيعي ولا يدل على الحياة، الغريبة أن هوفر بدا وكأنه يستغيث بعائلته، فتحرك بشكل واضح وأخذ في البكاء، فكان ذلك دليلا قويا على أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأخذ تي جيه هوفر الثاني، يضرب بقوة على الطاولة، ويبكي بشكل واضح ، بينما كان الأطباء يستعدون لإزالة أعضائه قبل وقت قليل من العملية الجراحية، أبدت الأسرة مخاوفها من أن يكون هوفر على قيد الحياة لأن عينيه بدت مفتوحتين، وكان ينظر حوله أثناء نقله على كرسي متحرك إلى غرفة العمليات.

 

بكاء وخبطات على الطاولة.. هوفر يعود للحياة

 وعندما بدأ هوفر في الضرب والبكاء، تم تخديره وكان الأطباء مصرين ويخططون للمضي قدمًا في الاستيلاء على أعضاء هوفر، متعللين بأنه توفى دماغيًا، لكن قرار العائلة كان بعدم إجراء العملية، وبالفعل تم إلغاء عملية الاستيلاء على أعضاء هوفر، ما أدى إلى إقالة العديد من الموظفين والتحقيق معهم.

قصة هوفر أغرب من الخيال، فيتو
قصة هوفر أغرب من الخيال، فيتو

وذكرت التقارير الأمريكية أن المدعي العام في ولاية كنتاكي وإدارة موارد الخدمات الصحية الأمريكية يحققان الآن في الحادث، وقالت شقيقة تي جيه هوفر: "أشعر بالخيانة من الأشخاص الذين أخبرونا أنه كان ميتًا دماغيًا، لكنه استيقظ"، وتم إيقاف العملية وفصل عدد من الأطباء.

 

حادث العائد للحياة بعد إعلان وفاته تثير الرعب

وأثار حادث هوفر رعب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الحادث بالـ "بشع"، مؤكدين أن التلاعب في حياة البشر أصبح من الأمور المرعبة.

هوفر يعود للحياة قبل عملية سرقة أعضاءه بدقائق، فيتو
هوفر يعود للحياة قبل عملية سرقة أعضاءه بدقائق، فيتو

وقال البلوجر بشير محمد عيسى أن "هذا الأمر أصبح واضحًا فهناك تلاعب من بعض الأطباء والظاهر أن الأمر فيه بيع أعضاء وليس التبرع..."

وعلق أحد النشطاء فقال: "حادث بشع..لم يتأكدوا من وفاته ومع ذلك كانوا يريدون أخذ أعضاءه!!"

وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة هؤلاء الذين يدعون أنهم أطباء، على فعلتهم
 

شقيقه مات في نفس المكان، التصريح بدفن جثة شاب صدمته سيارة بالقليوبية

عائلة ليام باين غاضبة بسبب معرفتها خبر وفاته من وسائل الإعلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حكاية أغرب من الخيال عملية نقل أعضاء ولاية كنتاكي الامريكية إجراء العملية الجراحية غرفة العمليات الإعلان عن وفاة رجل حي

مواد متعلقة

عائلة ليام باين غاضبة بسبب معرفتها خبر وفاته من وسائل الإعلام

جماهير ليام باين تطالب السلطات البريطانية بفتح تحقيق دولي حول ملابسات وفاته

آخر فيديو للمغني ليام باين قبل ساعات من وفاته بطريقة مريبة

تعرف على آخر ما كتبه شقيق مايكل جاكسون قبل وفاته

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية