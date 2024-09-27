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حوادث

التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الأقصر

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية الصعايدة التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أثناء اللهو وعبثه بسلك التكييف وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

 

تفاصيل الحادث 

 تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة طيبة بمصرع الطفل محمد حسين يبلغ من العمر 8 أعوام وطالب بالصف الثاني الابتدائي، بصعق كهربائي.

وأفادت التحريات الأولية بأن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة عندما سقط جثة هامدة على الأرض إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء اللهو وعبثه بسلك التكييف بالمنزل بناحية الصعايدة التابعة لدائرة طيبة الأمنية، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

 

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