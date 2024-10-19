الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي بين توتنهام ووست هام في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام مع وست هام بهدف لمثله في الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وسجل محمد قدوس الهدف الأول لوست هام قبل أن يسجل كولوسفيكي هدف التعادل بالدقيقة 36.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وأرسنال قبل الجولة الثامنة.

ترتيب الدوري الإنجليزي



1. ليفربول 18 نقطة

2. مانشستر سيتي 17 نقطة

3. آرسنال 17 نقطة

4. تشيلسي 14 نقطة

5. أستون فيلا 14 نقطة

6. برايتون 12 نقطة

7. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

8. فولهام 11 نقطة

9. توتنهام هوتسبير 10 نقاط

10. نوتينغهام فورست 10 نقاط

11. برينتفورد 10 نقاط

12. وست هام يونايتد 8 نقاط

13. بورنموث 8 نقاط

14. مانشستر يونايتد 8 نقاط

15. ليستر سيتي 6 نقاط

16. إيفرتون 5 نقاط

17. إبسويتش تاون 4 نقاط

18. كريستال بالاس 3 نقاط

19. ساوثهامتون 1 نقطة

20. وولفرهامبتون 1 نقطة



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام هوتسبر ضد وست هام يونايتد - 2:30 ظهرًا - beIN Sports HD 1.

ساوثامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3.

فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيبسويتش تاون ضد ايفرتون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2.

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - 5 مساءً - beIN Sports HD 1.

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - 5 مساءً - beIN Sports HD 2.

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

وتستكمل الجولة الثامنة غدا الأحد بمواجهتي وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد تشيلسي، وتختتم الجولة الاثنين بمواجهة نونتينغهام فورست ضد كريستال بالاس.