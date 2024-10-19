السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

رامي نصوحي ممثلا عن الزمالك في قرعة الدوري الممتاز

رامي نصوحي، فيتو
رامي نصوحي، فيتو

قرعة الدوري الممتاز، يمثل رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن، القلعة البيضاء في قرعة الدوري الممتاز 2024-2025 بنظامه الجديد.

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبدأ مراسم قرعة الدوري بعد قليل، ويحضر أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، كما يحضرها رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام. 

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز 

وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز

وتجري القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

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