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اختتام فعاليات البرنامج التدريبي فاليو لطلاب جامعة دمنهور (صور)

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي فاليو بجامعة دمنهور، فيتو

اختتمت اليوم  فعاليات البرنامج التدريبي (فاليو) الذي تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة دمنهور، لتعزيز قدرات ومهارات طلاب الجامعات من محافظة البحيرة، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية لدى طلاب الجامعات المصرية من خلال تدريب مكثف، شمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية لعدد 100 متدرب من الطلاب.

  من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور،  حرص الجامعة على تنظيم البرامج التدريبية لأبنائها الطلاب بالتعاون مع الجهات والهيئات التدريبية الكبرى المُعتمدة، لدورها في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، مُشيدًا ببرنامج «Value»، لدوره الهام في تنمية الوعي القومي من المنظور المعرفي والمهاري وتعزيز قُدرات طلاب الجامعات المؤهلة لسوق العمل.


 

كما أكد حرص جامعة دمنهور على تنفيذ   توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب ودعمهم؛ إيمانًا بأن الشباب هم مستقبل الوطن وجزء رئيسي في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات، لافتًا  إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي "فاليو" بجامعة دمنهور تأتي  بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بما يحقق رؤية مصـر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة استثمار طاقات الشباب وإكسابهم مهارات جديدة وتقديم سبل الدعم لهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بأكلمه.


 

وأشاد "ترابيس" ببرنامج "فاليو" كأحد  البرامج التدريبية المقدمة للطلاب، والذي يسهم في صقل شخصيتهم وقدراتهم ومهاراتهم، وخلق جيل واعٍ ومؤهل يعتمد عليه لبناء مستقبل الوطن.

 

  وأضافت  الدكتورة منى مبروك ـ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة دمنهور  تحرص على المشاركة بالمبادرات الرئاسية خاصة التي تهتم بالشباب؛ لحثهم على الابتكار والإبداع وتزويدهم بالمهارات المختلفة لتطوير  قدراتهم التطبيقية والعملية، ليكونوا  قادرين على قيادة المستقبل.


 

كما يهدف برنامج فاليو إلى تدريب الطلاب على مهارات متنوعة لبناء مجتمع مستدام من خلال خمسة محاور رئيسية كالتالي:

 محور المهارات الشخصية وهدف إلى تعزيز المهارات الشخصية التي تساهم في بناء الثقة بالنفس والتواصل الفعال.

محور المهارات القيادية والإدارية الذي ركز على تطوير المهارات القيادية والإدارية لضمان قدرة الشباب على قيادة الفرق وإدارة المشاريع بنجاح.

 محور مهارات الجاهزية لسوق العمل وشمل تدريبات تهدف إلى تجهيز الشباب لسوق العمل بما يتطلبه من مهارات عملية وتقنية.

 ومحور ريادة الأعمال وفرص العمل الحر لدعم الشباب الذين لديهم طموح في إنشاء مشروعاتهم الخاصة ويوفر لهم الأدوات والمعرفة اللازمة للبدء في العمل الحر.

 ومحور التوعية وهدفه التعريف بالجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ المشروعات القومية في إطار الجمهورية الجديدة، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية.
 

 

جدير بالذكر أن برنامج فاليو يسهم في خلق جيل واعٍ ومؤهل للانخراط الفعّال في بناء مستقبل مصر، كما يتيح للمشاركين فرصة الانضمام إلى مجتمع متطوعي مؤسسة حياة كريمة للمساهمة في تنمية المجتمع؛ حيث يتم تدريب 100 متدرب من مختلف مراكز المحافظة.

 

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جامعة دمنهور دمنهور فاليو حياة كريمة الاكاديمة الوطنية للتدريب البحيرة

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