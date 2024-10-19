وزير الكهرباء: نسعى لرفع نسبة الطاقة الشمسية والرياح إلى 42% من الاستهلاك بحلول 2030

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توقيع عدد من الاتفاقيات وتم تحويلها إلى عقود تنفيذية على أرض الواقع.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مؤتمر صحفي أنه يعمل على إضافة 14 جيجا من طاقة الرياح، و8 جيجا من الطاقة الشمسية، ودخولهم الشبكة بحلول عام 2030، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 42% من حجم الطاقة المستهلكة من الطاقة النظيفة بحلول 2030.

وأشار إلي أن تلك القدرات الجديدة تاني لتغطية الاحتياجات في حالة وجود زيادات في الأحمال بنسب غير طبيعية مثلما حدث هذا الصيف.