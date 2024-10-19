رياضة البحيرة تواصل تدريبات قوافل "مشواري" بجميع مدارس المحافظة (صور)

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة (إدارة التدريب ومشروعات الشباب) تدريبات قوافل “مشواري” بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، للمرحلة السنية من 10 حتى 24 سنة وذلك اليوم بمدرسة الربدان الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة شبراخيت.

قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو

قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو

وتقدم هذه القوافل لإكساب النشء والشباب مهارات (كيفية التعلم - التفكير الإبداعي والمهارات الحياتية الحديثة (اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات والتفكير الابتكاري والجاهزية للعمل، العمل في فريق).

واكد الدكتور إبراهيم خضر - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على استمرار تنفيذ مثل هذه التدريبات لتشمل جميع المدارس ومراكز الشباب على مستوي المحافظة لتعم الفائدة على جميع النشء والشباب حيث تقدم إدارة التدريب ومشروعات الشباب تدريبات (المشورة والتوجيه المهني - تنمية المهارات الحياتية وريادة الاعمال - تنمية مهارات سفراء مشواري).

جدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وايضا الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة ووزارة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وزارة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

قوافل مشواري بمدارس البحيرة، فيتو

كما يتم تنفيذه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة) ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة واشرافهم وادارة التدريب والمشروعات بالمديرية.