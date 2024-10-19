السبت 19 أكتوبر 2024
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سياسة

الأنبا ميخائيل يترأس مؤتمر مكرسات دير الأنبا برسوم في المعصرة

المكرسات
المكرسات

نظم دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة التابع لإيبارشية حلوان للاقباط الأرثوذكس، المؤتمر الأول لمجمع المكرسات بالدير تحت عنوان "المسيح حياتنا"، على مدار ثلاثة أيام، في دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وبحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية ورئيس الدير. 

 

تفاصيل مؤتمر مجمع مكرسات الدير 

 

شمل المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي حلقات دراسية في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولوسي، وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة عن "الاهتمام بالحياة الروحية والالتزام بالمنهج الروحي وقداسة السيرة"، كما تضمن زيارة الأماكن المقدسة في دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

 

3 أساقفة يشاركون احتفالات القديس يوحنا الجندي 

 

صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، عشية عيد استشهاد القديس يوحنا الجندي الأشروبي، وذلك بكنيسة الآباء الرسل بقرية أشروبة، مركز بني مزار، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان، والأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، حيث قاموا بتطيب رفات الشهيد الموجود بالكنيسة ذاتها.

 

كما صلى الآباء الأساقفة قداس عيد استشهاد القديس يوحنا الجندي الأشروبي بكنيسة الآباء الرسل، وشارك في صلوات العشية والقداس الإلهي الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية بني مزار، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب كنيسة الآباء الرسل.

 

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