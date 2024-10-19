3 أساقفة يشاركون في احتفالات القديس يوحنا الجندي الأشروبي ببني مزار

صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، عشية عيد استشهاد القديس يوحنا الجندي الأشروبي، وذلك بكنيسة الآباء الرسل بقرية أشروبة، مركز بني مزار.

من هم المشاركون في عيد استشهاد القديس يوحنا ؟

وشاركه صاحبا النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان، والأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، حيث قاموا بتطيب رفات الشهيد الموجود بالكنيسة ذاتها، كما صلى الآباء الأساقفة قداس عيد استشهاد القديس يوحنا الجندي الأشروبي بكنيسة الآباء الرسل.

وشارك في صلوات العشية والقداس الإلهي الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة إيبارشية بني مزار، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب كنيسة الآباء الرسل.