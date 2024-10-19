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رياضة

عودة كورتوا، التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد
ريال مدريد

يخوض ريال مدريد مواجهة ضد سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت في معقل الأخير ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الليجا.


وشهدت قائمة الميرنجي، استمرار غياب الثلاثي إبراهيم دياز وديفيد ألابا وداني كارفاخال بداعي الإصابة.

بينما عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث تعافى من الإصابة التي تسببت في غيابه ضد فياريال.


كما تعافى فينيسيوس جونيور من الإصابة في العنق، والتي حرمته من التواجد مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، وفيرلاند ميندي

الوسط: مودريتش، تشواميني، كامافينجا، وبيلينجهام

الهجوم: كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور

ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيجو

ويمتلك ريال مدريد 21 نقطة في وصافة الليجا "بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب الصدارة"، بينما سيلتا فيجو يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

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