تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الحكومة بشأن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وتساءلت النائبة عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى زيادة أسعار البنزين والسولار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب.

زيادة أسعار البنزين والسولار غير مدروسة

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الزيادة في أسعار البنزين والسولار غير مدروسة، خصوصا أنها جاءت بعد زيادات متلاحقة، سواء في ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم وأسطوانة الغاز، مع الزيادة المستمرة في أسعار جميع السلع.

كيف يغطي المواطن زيادة أسعار البنزين والسولار

ووجهت النائبة سؤالا للحكومة: من أين يغطي المواطن هذه الزيادات في أسعار البنزين والسولار؟.

الحكومة أثبتت فشلها بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب يصرخ ويعاني أشد المعاناة مع هذه الزيادات، مؤكدة أن الحكومة أثبتت فشلها وعجزها عن تخفيف المعاناة عن المواطنين.

تزامن زيادة أسعار البنزين والسولار مع مراجعة صندوق النقد الدولي

واعتبرت النائبة أن هذه الزيادة تأتي مع قرب المراجعة مع صندوق النقد الدولي، وتعد تنفيذا لمطالبه دون مراعاة لظروف الشعب الاقتصادية.

كان النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تقدم أمس الجمعة ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، بشأن رفع أسعار المحروقات.

وقال النائب: كعادتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تقوم بتنفيذ خطط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن السلع والخدمات والمحروقات، مقابل الحصول على رضا الصندوق دون البحث عن رضا الشعب المصري أو قدرته على تحمل تلك الكوارث، وما يستتبعها من آثار اقتصادية تضخمية وخيمة على أسعار السلع والخدمات.