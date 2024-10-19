السبت 19 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يلتقى النواب لمناقشة الملفات التي تهم المواطن

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج خلال اللقاء

التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عددًا من أعضاء مجلس النواب، وذلك بقاعة "مينا" بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب للمناقشة الملفات التي تهم المواطن

 

حضر اللقاء من الهيئة البرلمانية " النائب محمد لبيب، والنائب أحمد نشأت منصور، والنائب محمود أبو الخير، والنائب زكريا حسان، والنائبة عبلة الهواري، والنائب ياسر نصر، والنائبة غادة الضبع، والنائب أحمد عبد السلام، والنائب نور أبو ستيت، والنائب إلهامي البارودي، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائب عاطف كعربان، أعضاء مجلس النواب.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء عدد من الملفات والمشروعات العالقة وسبل إزالة المعوقات بها بقطاعات " الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، والطرق والنقل، والثقافة"، ومنها " مشروع تطوير ستاد سوهاج الرياضي، وجزيرة الزهور، والملاعب المفتوحة، واستكمال تطوير المستشفيات المركزية، ومشروع مجزر سوهاج العمومي، وقصر ثقافة سوهاج، ومشروعات الطرق والرصف، وزيادة أعداد المدارس، ومشروع الميناء الجاف".

 

وأكد المحافظ حرصه على تحقيق مصالح أهالي سوهاج، وأهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لحل المشكلات، وتذليل المعوقات، وتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني للتعرف على المشكلات على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة لها.

 

وأكد "سراج" على أهمية التنسيق المستمر مع  أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإزالة معوقات استكمال المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بدورهم في التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، والتعاون مع المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجي.

 

وقد ثمن المحافظ الدور الإيجابي للنواب الشعب وحرصهم على التواصل الفعال مع المسئولين لتلبية المطالب الحيوية

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التعاون والتنسيق أعضاء مجلس النواب الدكتور محمد عبد الهادى الشباب والرياضة المستشفيات المركزية

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