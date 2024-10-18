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سوهاج تعلن أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن السائقين المخالفين لتعريفة الركوب

أرقام الخطوط الساخنة
أرقام الخطوط الساخنة

أعلنت محافظة سوهاج أرقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة، عقب تحريك أسعار السولار والبنزين.

وشدد اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، واللجان المشكلة بديوان عام المحافظة والمراكز المختلفة، بمتابعة سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ومتابعة الإعلان بصورة واضحة عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات محدد بها خط السير والتعريفة الجديدة.

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أية شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي:-  

الخط الساخن 114.  

ـ ورقم غرفة العمليات بالمحافظة (4608073/093)،

 ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة (01225487733).

ـ ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج (093/2130134). 

ـ ورقم إدارة المواقف بالمحافظة ( 01123388360).

ـ بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن " 15330 " ورقم الواتس آب (01200353111). 

ـ ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

 

 

 

 

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