تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 12 طربة حشيش في الأميرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 12 طربة من مخدر الحشيش في منطقة الأميرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.
كانت تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بلاغا يفيد بممارسة عاطل نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وعثر بحوزته على 12 طربة حشيش ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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