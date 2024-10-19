البورصة المصرية , تعاملات المصريين تستحوذ على نصيب الأسد.. خبراء: سوق المال مستقر في ظل الظروف العالمية وهذه القطاعات مرشحة للصعود

البورصة المصرية، استطاعت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع المنتهى ان تستحوذ على نصيب الأسد بنسبة وصلت إلى 91.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.6% والعرب على 4.0% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبذلك مثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.6% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 100.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,899.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

خبير: أداء سوق المال المصرى الآن مستقر في ظل الظروف العالمية

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن فودة خبير أسواق المال: إن أداء سوق المال المصرى الآن يعتبر مستقرا في ظل الظروف والاحداث العالمية، مشيرا إلى أن البورصة تشهد عددا من القطاعات الواعدة الفترة المقبلة منها قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات التي ستشهد انطلاقة قوية الفترة المقبلة، وكذلك القطاع العقاري الذي يعتبر واعدا، وهناك تغيير في الحساب الأصولي للشركات بدلا من السعر الدفتري، القائم على سعر الشراء وسيكون هناك إعادة تقييم للقطاع العقاري وسترتفع بعض أسهم القطاع العقاري لأكثر من 300 جنيه الفترة القادمة.

خبيرة: البورصة المصرية تحقق مكاسب عديدة من برنامج الطروحات الحكومية

ومن جانبها قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال: حققت البورصة المصرية، مكاسب عديدة من برنامج الطروحات الحكومية، أبرزها زيادة متوسط قيمة رأس المال السوقى خلال السنوات العشر بنحو 662.7 مليار جنيه إلى 1.72 تريليون جنيه عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 78.9%.

الطروحات المنفذة من خلال البورصة المصرية

وتابعت فارس قائلة: بلغ متوسط إجمالى قيمة الطروحات 3.6 مليار جنيه خلال السنوات العشر السابقة على إقرار الوثيقة، فى حين قفزت قيمة الطروحات المنفذة من خلال البورصة المصرية إلى 20.4 مليار جنيه فى عام 2023، وشهد نفس العام تضاعفًا للطروحات بما يقرب من 16 ضعف نظيرها فى عام 2022.

تحسن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى

وأضافت فارس أن ذلك انعكس فى تحسن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى ليسجل أعلى قيمة تاريخية له على الإطلاق خلال عام 2023، إذ سجل المؤشر 25905 نقاط مع نهاية جلسة 27 نوفمبر 2023، ليصبح المؤشر الرئيسى للبورصة فى صدارة العديد من أسواق العالم.

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع:

أغذية ومشروبات بقيمة تداول بلغت 714 مليون جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 566 مليون جنيه.

العقارات بقيمة تداول بلغت 553 مليون جنيه.

موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 391 مليون جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 221 مليون جنيه.



بالأرقام.. كواليس حركة تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% عند مستوى 13168 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% عند مستوى 3152 نقطة.