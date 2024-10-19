السبت 19 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

صبا مبارك طبيبة تجميل في مسلسل "وتر حساس"

صبا مبارك
صبا مبارك

تجسد الفنانة صبا مبارك شخصية طبيبة تجميل وتمتلك مركزا للتجميل، ضمن أحداث مسلسل وتر حساس المقرر أن يتم عرضه نهاية الشهر الجاري، وتتعرض للعديد من المواقف تقلب حياتها رأسا على عقب.
 

وكشفت قناة ontv عن موعد انطلاق مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك، حيث من المقرر بدء عرض المسلسل يوم ٢٧ أكتوبر الجاري على شاشة القناة وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، كما يعرض حصريا وقبل الشاشة على منصة يانجو بلاي.


 

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

 

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

 

ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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