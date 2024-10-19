أصالة تطرح "بعض الأحيان"، وتعلق: سجّلتها في ساعات طويلة

طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان”، وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب، حيث حققت مشاهدة عالية فور طرحها، والأغنية من ألحان أحمد الهرمي وتوزيع زيد نديم.

تفاصيل أغنية أصالة

ونشرت أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” كشفت من خلاله كواليس تقديمها لهذه الأغنية قائلة: “هالأغنية حفظتها بأوقات صعبة، وكانت البلسم لهالوقت الصعب.. حفظتها حفظ ناضجة مرق بحياتي من المشاعر أدق تفاصيلها بالحلو واللي ماكان”.

وأضافت أصالة: “سجّلتها بساعات طويلة، وآخر شي غنيتها مرّة وحدة من غير أي وقفة، وتركت اللي سمعتوه متل ماقلته متسلسل بالشعور متل ماحسيته.. غنّيته بفطرة شعوري، بمغامرات حنجرتي وعشوائية ذكرياتي.. بهدوء سيطر عليه عقلي وانفعالات خارجة عن سيطرتي.. كتير بحب هالأغنية، وبعتبرها حبّة دوا للروح تشفيها بعالم صار أحوج للفن والموسيقى ليفصل مابين الأهوال”.