تفاصيل مناظرة النيابة لجثة مسن سقط به أسانسير في الزيتون
كشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة مسن لقي مصرعه، عقب سقوط أسانسير بعقار في منطقة حدائق الزيتون، أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسد ونزيف داخلي تسبب في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير بداخله شخص بدائرة قسم شرطة حدائق الزيتون.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثروا على جثة مسن لقي مصرعه.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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