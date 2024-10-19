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حوادث

تجديد حبس سائق سيارة نقل بتهمة دهس شخص في السلام

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس سائق سيارة بتهمة دهس شخص أسفل عجلات سيارته بمنطقة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بقيام قائد سيارة "نقل" بالاصطدام بأحد الأشخاص بدائرة القسم، مما تسبب فى وفاته وفر هاربًا. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومساءلته قانونيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح السلام قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة

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