تفاصيل المشاهد الأولى من مسلسل "حكيم باشا" لمصطفى شعبان
بدأ الفنان مصطفى شعبان منذ أيام قليلة تصوير المشاهد الأولى لمسلسله الجديد "حكيم باشا"، والمقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم، والمشاهد الأولى التي تم تصويرها جمعت كلا من: منذر رياحنة، ومحمد نجاتي ومصطفى شعبان.
وتم التصوير داخل إحدى العزب الزراعية بمنطقة شبرامنت، والتي يملكها أحمد فؤاد سليم، ومن المقرر إن يشارك باقى فنانين العمل الدرامي فى تصوير المشاهد خلال الأيام المقبلة.
أبطال مسلسل حكيم باشا
ويشارك في بطولة مسلسل "حكيم باشا": دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، والعمل إخراج أحمد خالد أمين، ويقدم مصطفى شعبان في العمل الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره الفني كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.
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