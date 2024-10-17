الخميس 17 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

دستور كوريا الشمالية يعرف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية"

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فيتو

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الخميس أن دستور البلاد يعرّف بوضوح كوريا الجنوبية كـ"دولة معادية"، في أول إشارة من نوعها حول ما تضمنه التعديل الأخير للقانون الأساسي في الدولة.


وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن دستور كوريا الشمالية ينص على أن تفجير الطرق الموصلة إلى كوريا الجنوبية هو "إجراء لا مفر منه وشرعي" يتماشى مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)، الذي يعرّف بوضوح جمهورية كوريا (ROK) كدولة معادية.

وأكّدت كوريا الشمالية الأربعاء أنّها فجّرت طرقا وخطوط سكك حديد تربطها بـ"الدولة المعادية" كوريا الجنوبية، مؤكدة بذلك ما أعلنته سيول الثلاثاء.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ هذه الطرق التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين باتت «مغلقة تماما بواسطة التفجيرات».

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت الثلاثاء إنّ «كوريا الشمالية فجّرت أجزاء من طريق جيونجوي ودونجهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري»، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاطع فيديو تظهر القوات الشمالية وهي تقوم بتفجير أجزاء من مسلكي الطريق وحفارات في أحدهما.

وندّدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية باستفزاز «غير طبيعي بتاتا»، مذكّرة بأنّ سيول هي التي موّلت إلى حدّ بعيد بناء هذه الطرق.
تطوع 1.4 مليون شخص في جيش كوريا الشمالية

كشفت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، أن أكثر من مليون شاب تطوّعوا للانضمام إلى الجيش هذا الأسبوع بعدما اتّهمت بيونج يانج الجيش الكوري الجنوبي بإرسال مسيّرات إلى مجالها الجوي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية إن ملايين الشباب انضموا إلى النضال عبر البلاد للقضاء على «حثالة» جمهورية كوريا الذين قاموا بعمل استفزازي خطر بانتهاك سيادة جمهورية كوريا الشعبية عبر تسلل للمسيّرات».

وأكدت الوكالة أن أكثر من 1.4 مليون مسؤول من رابطة الشباب وطلاب من أنحاء كوريا الشمالية تطوّعوا للانضمام أو العودة إلى الجيش الشعبي الكوري في 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول.

وتفرض كوريا الشمالية خدمة عسكرية إلزامية مطوّلة على جميع الرجال وسبق وأعلنت عن موجات تطوّع خلال فترات شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر مع سيول أو واشنطن.

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