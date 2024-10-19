يحيى الفخراني قاض في مسلسله الجديد الأستاذ

قرر الفنان يحيى الفخراني خوض السباق الرمضاني القادم بأحد الأعمال الدرامية التي من المقرر أن يخرجها ماندو العدل.

وعلمت فيتو أن العمل الذى يقدمه الفخراني اسمه “الأستاذ” ومن إنتاج شركة العدل جروب، وتأليف أمين جمال وإخراج ماندو جروب.

ومن المقرر أن يجسد الفخراني شخصية قاضي ضمن أحداث العمل، ولكن يتعرض لأحداث تغير مجرى حياته.

مسلسل عتبات البهجة

وكان آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل “عتبات البهجة” الذي شارك فيه كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب.



ودارت أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذي تم تقديمه في 15 حلقة، حول وكيل الوزارة السابق بهجت الأنصاري الذي يتولى مسؤولية تربية حفيديه اليتيمين؛ وعمر وجميلة، وفي نفس الوقت يُشغل وقته بتقديم محتوى على يوتيوب.