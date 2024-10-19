الأهلي يفحص الشناوي طبيا لحسم موقفه من السوبر المحلي

النادي الأهلي، يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للاطمئنان على حالته وحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في الحسابات الفنية في مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر داخل الفريق إن الشناوي ما زال متأثرا بإصابته أعلى العين التي تعرض لها مع المنتخب الوطني مؤخرا وقد يغيب عن المباراة ليلعب بدلا منه مصطفى شوبير.

يعقد مساء اليوم السبت كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبيه قبل التحرك لخوض المران الختامي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.