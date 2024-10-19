السوبر المصري، كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا

النادي الأهلي، يعقد مساء اليوم السبت مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع لاعبيه قبل التحرك لخوض المران الختامي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الأحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري غدا الأحد.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.