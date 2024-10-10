بـ11 صاروخا باليستيا، الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية في البحر الأحمر

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، في بيان اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

الحوثيون ينفذون عمليتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

وأضاف يحيي سريع: "استهدفنا سفينة نفطية أمريكية في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، والعملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت سفينة أخرى في المحيط الهندي بصاروخ مجنح".

وفي وقت سابق أكد علي القحوم، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي ، أن إمعان أمريكا وبريطانيا بالاستمرار في العدوان على اليمن سيقابل بردّ قاس ومزلزل وموجع، وعليهم تحمّل الضربات ومسؤولية توسيع الصراع في المنطقة والقادم أعظم.

الحوثي تتوعد أمريكا وبريطانيا برد قاس

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "المعركة التي يخوضها اليوم هي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والقدرات العسكرية تتعاظم واليمن له اليد الطولى في الدفاع عن سيادته ومقدراته وشعبه".

وأوضح أن "ما تقوم به أمريكا وبريطانيا من شن غارات على اليمن، هي محاولات لثني اليمن عن موقفه المشرف والفاعل والمؤثر والمستمر في مساندة غزة ولبنان بعد فشلهم في حماية كيان الصهاينة المؤقت والزائل حتما".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ