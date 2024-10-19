رابح صقر يشعل الأجواء في احتفالية الهلال السعودي بذكرى التأسيس (فيديو)

أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

وأقيم حفل الليلة بملعب المملكة أرينا، معقل نادي الهلال، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور كبير من قبل جماهير زعيم آسيا.

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل ستاد الزعيم.

وانطلق السبت الماضي، موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وتشهد هذه النسخة إقامة 11 حفلة غنائية مختلفة لعدد من النجوم في مصر والوطن العربي.

موسم الرياض

ويشهد موسم الرياض عددًا كبيرًا من الفعاليات المختلفة في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث إنه يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة.

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