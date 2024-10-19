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ثقافة وفنون

شاب محمول على الأكتاف وانفعال نجم الجيل، لقطات مؤسفة من حفل تامر حسني بالإسكندرية (فيديو)

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

قرر الفنان تامر حسني  عدم استكمال حفله في الإسكندرية والذي أقيم مساء الجمعة، وذلك بسبب سوء التنظيم، وحالات الإغماء العديدة التي شاهدها الحفلة بسبب الزحام الشديد.

حفل تامر حسني بالإسكندرية (2)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (2)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (3)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (3)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (4)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (4)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (5)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (5)

حفل تامر حسني في الإسكندرية 

كما أن الفنان تامر حسني دخل في مشادة كلامية مع أحد الجاردات بسبب معاملته مع أحد الحاضرين يريد التقاط صورة مع تامر على المسرح.

وطلب تامر حسني من إش إش مدير إنتاج شركة تامر حسني بالنزول من على المسرح لكي يطمئن ويحمل الجمهور الذي تعرض للتعب نتيجة التدافع والزحام خلال الحفل.

وحصلت فيتو علي مجموعة صور وفيديوهات تضمن ما حدث في حفل تامر حسني.

حفل تامر حسني بالإسكندرية (9)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (9)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (1)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (1)

وقال تامر حسني من خلال الفيديوهات انه يزيد الاطمئنان علي جمهوره وعدم تعرضهم للتدافع وبالفعل أوقف الحفل وطلب من أحد أعضاء فريقه أن يطمئن على الجمهور.

انطلق حفل تامر حسني ، بالإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير وتدافع من عشاقه الأمر الذي تسبب في حدوث حالات إغماء بسبب الزحام الشديد.

حفل تامر حسني بالإسكندرية (5)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (5)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (6)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (6)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (7)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (7)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (8)
حفل تامر حسني بالإسكندرية (8)

حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية

واضطر تامر حسني إلى إيقاف الحفل بعد حدوث حالات الإغماء لحين إعادة ضبط التنظيم من قبل الشركة المنظمة ضمانا لسلامة الحضور.

 

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