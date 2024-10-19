بالعلامة الكاملة، رونالدو يحقق رقما مميزا بعد ركلة جزاء الديربي

حقق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقمًا مميزًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفا في الفوز على الشباب، مساء الجمعة 2-1، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.



وسجل "الدون"، هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة (90+7)، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية من دوري المحترفين.

رونالدو يسجل ركلات الجزاء بالدوري السعودي

ووفقا لما ذكره حساب "إحصائيات دوري روشن" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن رونالدو سجل جميع الركلات التي أتيحت له في المسابقة بواقع 17 ركلة.



ووصل النجم البرتغالي للهدف رقم 55 في 54 مباراة خاضها في الدوري السعودي منذ وصوله إلى "العالمي" في يناير من العام الماضي.

ويتطلع "صاروخ ماديرا" للحفاظ على الحذاء الذهبي الذي توج به الموسم الماضي، بعدما سجل 35 هدفا، وهو أعلى معدل تهديفي بموسم واحد من المسابقة.