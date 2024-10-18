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رونالدو 3 أضعافه، 4 نجوم يتقاضون راتبًا سنويًا أعلى من ميسي.. منهم ثلاثي في الدوري السعودي

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

كشف تقرير صحفي عالمي، أن ليونيل ميسي أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق وبالتالي واحد من أغنى اللاعبين في العالم، لكنه لن يكون لاعب كرة القدم الأعلى حصولًا على راتب شخصي في عام 2024.

على الرغم من ذلك فقد رفض ميسي عرضًا لا يكرر من الدوري السعودي ليكمل مسيرته الرائعة هناك بجوار كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي، ويحصل على أحد أعلى الرواتب في العالم في ناديه الحالي إنتر ميامي.

راتب ميسي في إنتر ميامي

وبحسب تقرير نشره موقع "ستاتيستا" فالنجم الأرجنتيني يحصل على حوالي 65 مليون دولار في الوقت الحالي رفقة الفريق المملوك جزئيًا للإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق.

ونقل موقع "فوتبول بلانت" تقريرًا عن "ستاتيستا" يكشف من خلاله ترتيب ميسي بين أعلى خمس نجوم يحصلون على رواتب من أنديتهم حول العالم.

وجاء ميسي في المركز الخامس، بـ 65 مليون دولار أمريكي وهو راتبه الأساسي دون أي إضافات تخص الأداء في صفوف إنتر ميامي، وبعيدًا عن عقود الرعاية الشخصية له والإعلانات.

4 نجوم يتقاضون راتبًا أعلى من ميسي

نيمار (الهلال السعودي)

حصل نيمار على عقد هو الأفضل في مسيرته الكروية عندما انضم لصفوف الهلال السعودي، يحصل من خلاله على 80 مليون دولار أمريكي في العام الواحد.

تعرض نيمار لإصابة صعبة في الرباط الصليبي الأمامي أثناء المشاركة مع المنتخب البرازيلي في أكتوبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يعود للملاعب قريبًا.

كيليان مبابي (ريال مدريد)

رغم التقارير التي تم الكشف عنها عندما انضم لصفوف ريال مدريد أول مرة أن النجم الفرنسي ليس الأعلى دخلًا في صفوف الفريق، إلا أن "ستاتيستا" تؤكد ما دون ذلك.

ذكر الموقع أن دخل مبابي الحالي في صفوف ريال مدريد يصل إلى 90 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد، وهو تقريبًا أكثر من مليون و700 ألف دولار في الأسبوع الواحد.

ورفض مبابي عرضًا من الهلال السعودي أيضًا قبل حوالي عام وهو في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

كريم بنزيما (الاتحاد)

خرج كريم بنزيما من صفوف ريال مدريد بعد أن حقق لقبه رقم 25 مع النادي الإسباني، وقاده إلى دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

وانتقل الفرنسي إلى صفوف فريق الاتحاد السعودي في 2023 في صفقة انتقال مجانية وأصبح أحد أكثر نجوم كرة القدم في العالم حصولًا على راتب من خلال دوري روشن للمحترفين.

وينال الفرنسي 100 مليون دولار أمريكي بعقد يمتد لثلاث سنوات، ورغم دخوله في مشاكل عديدة منذ بداية انتقاله للفريق فقد سجل 13 هدفًا في 29 مباراة الموسم الماضي، وبدأ الموسم الجاري بشكل أفضل بتسجيله 7 أهداف في ست مباريات.

كريستيانو رونالدو (النصر)

يتواجد كريستيانو رونالدو على رأس قائمة الأعلى حصولًا على رواتب في العالم، بعد انضمامه الذي فجر مفاجأة في عالم كرة القدم.

كان البرتغالي هو أول نجم كبير تستطيع الأندية السعودية الحصول على خدماته، وذلك فتح الباب أمام نجوم مثل كريم بنزيما ونيمار دا سيلفا من أجل اللعب في نفس الدوري.

يحصل رونالدو على 200 مليون دولار في الموسم الواحد مع فريقه السعودي، وذلك من خلال عقده الشخصي فقط الذي يمتد حتى نهاية موسم 2024-2025، دون حسابات أخرى تخص مشاريعه الاستثمارية ودخله من "يوتيوب" أو دخله من صفقات الرعاية والإعلانات.

 

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