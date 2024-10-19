هداف من طراز فريد، باريس سان جيرمان يرصد 80 مليون يورو لضم نجم إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يخطط لإضافة لاعب فرنسي جديد لخط هجومه المدجج ببعض العناصر، التي تنشط ضمن صفوف "الديوك" على الصعيد الدولي.



ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن النادي الفرنسي أبدى اهتماما بضم ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان.

يأتي ذلك في ظل بداية الدولي الفرنسي المميزة هذا الموسم، إذ سجل 7 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإيطالي، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة.

عرض 80 مليون يورو لشراء نجم الانتر

وبحسب التقرير، فإن بطل فرنسا ينوي التحرك نحو تورام الصيف المقبل، عبر التقدم بعرض يبلغ 80 مليون يورو نظير ضمه.

وحال موافقة الإنتر على بيع تورام بهذا المبلغ، فإنه سيصب في صالحه بشكل كبير، خصوصا بعد ضمه العام الماضي مجانا بعد انتهاء عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

ورغم عدم ممانعة تورام لهذه الخطوة، إلا أنه لا ينوي بذل جهد لإقناع الإنتر ببيعه إلى سان جيرمان، خصوصا أنه سعيد في ملعب جوزيبي مياتزا.

جدير بالذكر أن صاحب الـ 27 عامًا مرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى يونيو 2028.