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رياضة

باريس سان جيرمان يمدد عقد لويس إنريكي

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، وقع على عقد جديد مع إدارة النادي الباريسي.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" أن إنريكي وقع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، علما بأن تعاقده الحالي ينتهي في صيف 2025.

عقد لويس إنريكي الجديد مع باريس سان جيرمان

وأضافت "لم يتم الكشف عن مدة التعاقد الجديد، ولكن يتردد أن المدرب الإسباني سيبقى في حديقة الأمراء حتى صيف 2027".

وقالت أيضا إن الرغبة متبادلة وقوية بين إنريكي وإدارة باريس، في البقاء ومواصلة المشروع الرياضي الجديد الذي دشنه المدرب، ولا يستند على أسماء أو صفقات ثقيلة.

وذكرت الصحيفة أيضا، أن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الباريسي، سيجدد عقده أيضا.

وتولى إنريكي، المهمة في يوليو 2023، وقاد الفريق في أول موسم، للظفر بالثلاثية المحلية، إضافة إلى التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

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