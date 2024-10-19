محمد صلاح: هذا سر تفوق الزمالك مع جوميز

أشاد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مدير فني مميز ويستطيع إدارة المباريات الكبيرة بكفاءة عالية وكان يمنح اللاعبين التعليمات على الخط بطريقة جيدة وحماس غير مسبوق".

وأضاف: "هدوء جوميز وتنظيمه الدفاعي سر قوة الزمالك في السوبر الإفريقي، ويجب على لاعبي الزمالك التركيز في مباراة بيراميدز فقط ولا يكون هناك تفكير في المباراة النهائية".

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

قائمة الزمالك في السوبر المصري

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - جيفرسون كوستا - عمر جابر - أحمد محمود- محمود بنتايك - محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد - زياد كمال - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو" - كونراد ميشالاك - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عمر فرج.

غيابات الزمالك عن السوبر المصري

فيما يغيب كل من: حسام أشرف ومحمد عاطف ومهاب ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة لأسباب فنية ويغيب سيدي ندياي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي بداعي الإصابة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.