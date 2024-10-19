عبد الحليم: جماهير الزمالك ستكون العامل الحاسم في بطولة السوبر المصري

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء ستكون العامل الحاسم في بطولة السوبر المصري.

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الروح القتالية للزمالك في السوبر الإفريقي أتمنى أن تستمر أمام بيراميدز ويجب استغلال المعنويات من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وأضاف: "جماهير نادي الزمالك ستساند الفريق أمام بيراميدز وستكون عامل الحسم لفوز الفريق".

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

قائمة الزمالك في السوبر المصري

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - جيفرسون كوستا - عمر جابر - أحمد محمود- محمود بنتايك - محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد - زياد كمال - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو" - كونراد ميشالاك - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عمر فرج.

غيابات الزمالك عن السوبر المصري

فيما يغيب كل من: حسام أشرف ومحمد عاطف ومهاب ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة لأسباب فنية ويغيب سيدي ندياي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي بداعي الإصابة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.