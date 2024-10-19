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انطلاق الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس، غدا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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تنطلق يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، وعلى مدار خمسة أيام، فعاليات النسخة الثالثة والجديدة من الأسبوع التوظيفي لـجامعة عين شمس "ASU Career Week 2024"، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة التابع لقطاع الابتكار والتدريب.

 

انطلاق الأسبوع التوظيفي لجامعة عين شمس في نسخته الثالثة

وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

 

يشارك في هذا الحدث التوظيفى الهام المخصص لطلاب وخريجي جامعة عين شمس عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويهدف أسبوع التوظيف الثالث بجامعة عين شمس إلى دعم الطلاب والخريجين المتميزين من الجامعة من خلال تعزيز فرص التواصل مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية، بالإضافة إلى منح المشاركين أيضًا فرصة لإجراء مقابلات شخصية مباشرة مع كبار مسؤولي التوظيف في الشركات الكبرى، ويمثل الأسبوع  تجربة متكاملة تمكّن الطلاب والخريجين من الخروج بفرص عمل حقيقية وجادة تلبي طموحاتهم المهنية.

 

وينقسم الحدث لجزئين؛ الجزء الأول يضم معرضا توظيفيا بمشاركة عدد كبير من الشركات وسيكون علي مدار أيام 20، 21، 22 اكتوبر 2024، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساءً، بمقر مركز التوظيف، داخل المدينة الجامعية بالعباسية.

وتتضمن الفعاليات حوارات مهنية، ودوائر الإرشاد المهني، وفرص عمل وتدريب إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب العمل في سوق التوظيف.

 

وسيتم تخصيص اليوم الأول لطلاب وخريجي كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، واليوم الثاني لكلية التجارة، واليوم الثالث لكليات الألسن، والآداب، والحقوق، والتربية.

 

"أيام التوظيف المفتوحة"

أما الجزء الثاني من الحدث فيأتي تحت مسمى "أيام التوظيف المفتوحة"، وسيتضمن مقابلات أولية فورية مع الشركات وجلسات تعريفية على مدار يومى الأربعاء والخميس 23، 24 أكتوبر 2024، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا، داخل مقر مركز التوظيف. بمشاركة الشريك الاستراتيجي للحدث، بالإضافة إلى الشركاء الرئيسيين.

 

وسيتم تخصيص يوم الأربعاء لكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، ويوم الخميس لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، والتربية.

 

يذكر أنه للمشاركة في أيام التوظيف المفتوحة لابد من المشاركة في المعرض التوظيفي وحجز دور مسبقًا من خلال المنظمين الموجودين في جناح مركز التوظيف.

للتسجيل فى الأسبوع التوظيفى من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/Career-Week-2024

 

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الأسبوع التوظيفى الهندسة والحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمد ضياء زين العابدين فرص عمل

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