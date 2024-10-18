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رياضة

الدوري السعودي، جيسوس يكرر رقم الهلال المميز في موسم 2018-2019

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

الدوري السعودي، نجح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، في معادلة انطلاقة "الزعيم" المثالية على مستوى دوري المحترفين.

وقاد جيسوس الهلال لانتصار جديد في الدوري السعودي، على حساب الفيحاء 3-0 ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وأشار موقع "أوبتا" للإحصائيات إلى أن المدرب البرتغالي، الذي حقق اليوم الجمعة انتصاره رقم 50 على مستوى دوري المحترفين، نجح في أن يحقق الفوز في أول 7 جولات من الدوري للمرة الثانية في تاريخه، بعدما كان حقق نفس الرقم المميز في موسم 2018-2019 في قيادة للزعيم.


يذكر أن الهلال بفوزه اليوم عزز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما انتصر في كل مبارياته الماضية.

 

يذكر أن انتصار الهلال على الفيحاء هو الحادي عشر هذا الموسم بكل البطولات مقابل تعادل وحيد كان في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي السعودي وفاز "الزعيم" بركلات الترجيح.

 

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