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رياضة

الهلال يواصل صدارته للدوري السعودي بثلاثية في مرمى الفيحاء

الهلال
الهلال

فاز الهلال على الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل ليوناردو هدف التقدم للهلال في الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول.

قبل أن يسجل سالم الدوسري ومحمد القحطاني الهدفين الثاني والثالث في الشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء 

وضم تشكيل الهلال في غياب الحارس المغربي ياسين بونو كلا من.

فيما كشفت تقارير صحفية، عن مدة غياب المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي؛ بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده.

وكان بونو قد تعرض للإصابة في مباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطى بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن مدة غياب بونو عن الهلال تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع على أقصى تقدير.

وأوضحت الصحيفة، أن إصابة العضلة الخلفية تستغرق وقتًا أطول من بقية عضلات الساق في التعافي، وتحتاج إلى برنامج تقوية، قبل عودة المصاب إلى التدريبات والمباريات.

وتأكد غياب بونو عن مباراة الهلال أمام الفيحاء مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري السعودي.

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