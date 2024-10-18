حفل افتتاح مبهر لمهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة (صور)

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

استهل حفل الافتتاح فقراته بالسلام الجمهوري، ثم استعراض فني عن أشهر الأغاني السكندرية وتلى ذلك عرض فيلم عن المهرجان، وتلى ذلك تكريمات المهرجان، واختتمت فقرات الافتتاح بحفل تخرج دفعة ٢٠٢٤ من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وقدم حفل الافتتاح كل من الفنان مصطفى عامر والفنانة مشيئة رياض.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، في كلمتها أن المسرح سيظل منبر ثقافي في كل العصور، ومهرجان المسرح العربي مسيرة كبيرة استمرت تكبر وتكبر حتي وصل لما هو عليه الآن في دورته الخامسة، التي تحمل اسم النجم الكبير كريم عبد العزيز خريج المعهد العالي للسينما، وصاحب التاريخ الكبير في السينما والمسرح والتلفزيون، واتقدم بالشكر لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، أصحاب الفضل في نجاح هذا المهرجان، والشكر موصول لكل شركاء النجاح، ومنهم وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الدكتور أشرف ذكي ونقابة الممثلين، الهيئة العامة لقصور الثقافة، لجنة تحكيم المهرجان، لجنة المشاهدة، والمكرمين ولكل من ساهم في دعم هذا المهرجان.

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، احب اقول لكل الطلبة نحن نستمد منكم ومن شبابكم وحماسكم الطاقة، والجميع في الأكاديمية بداية من رئيس الأكاديمية، ندعم بقوة كل فكرة ترتقي بالفن حتى نقدر على تصدير فن محترم قائم على علم وحب وتعاون.

وأعرب الفنان محمد عصمت مدير المهرجان عن بالغ سعادته بهذه الدورة لانها مختلفة بكل المقاييس، لما تضم من ورش مهمة وتكريمات كبيرة، وتحمل اسم الفنان كريم عبد العزيز، واتقدم بخالص الشكر للدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، لكل هذا الدعم واهلا بجمهور الإسكندرية العظيم، وفخور بانتمائي لأكاديمية الفنون هذا الصرح العظيم وشكرا لكل دكتور وزميل عشت معهم هذه الفترة المهمة من حياتي.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلي أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض وحفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان.