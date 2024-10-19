زي النهارده، عبد الناصر يوقع اتفاقية جلاء الإنجليز عن مصر وهذه أبرز بنودها

في مثل هذا اليوم وقع الرئيس جمال عبد الناصر على اتفاقية جلاء الاستعمار الإنجليزي عن مصر خلال عشرين شهرًا، وساهمت الاتفاقية في إخراج آخر جندي بريطاني من مصر، ولكن كيف جرت التفاصيل حتى تصل إلى هذه النتائج.

نصوص اتفاقية جلاء الاحتلال عن مصر

وتضمن النص الأصلي "الرسمي" لاتفاقية الجلاء قرار بإصدار الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، العقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954.

وأبرز بنوده هى جلاء البريطانيين بالكامل عن مصر في غضون عشرين شهر من توقيع الإتفاقية، وانقضاء معاهدة التحالف التي كانت قد وقعت في لندن في عام 1936، وأن تقر الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية المصرية، طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888.

وتقول المادة الأولى منها: العمل اعتبار من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع علية بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرفق نصه لهذا القرار.

كما نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954 إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية ـ الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، قد اتفقتا على ما يأتي:

وتضمنت المادة 2: إعلان حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق علية، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى.

أما المادة 3 تقول: تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية. وهي المبينة في المرفق (أ) بالملحق الرقم (2) في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فورًا وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي. وتحقيقًا لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق الرقم (2).

موعد جلاء آخر جندي بريطاني عن مصر

وتم جلاء آخر جندي بريطاني عن أرض مصر في 18يونيو 1956 ورفع العلم المصري لأول مرة على مبنى البحرية البريطانية نيفي هاوس في ذلك الوقت ببورسعيد.