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حوادث

غدا، استئناف سائق أوبر على حكم سجنه 15 سنة بتهمة خطف فتاة التجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا السبت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من سائق أوبر المتهم بخطف والاعتداء على فتاة التجمع، على حكم سجنه 15 سنة.


وكانت شقيقة ضحية سائق أوبر قد قالت في التحقيقات: "إن صدمة خطف أختي ومحاولة اغتصابها كانت رهيبة ومأساوية، احنا لقينا أختي مرمية في الصحراء وملفوفة بالبطانية".

وأضافت: “أختي كانت رايحة فرح في زايد، وما كانتش قادرة تسوق العربية فأنا طلبت لها من تليفوني أوبر علشان تروح وترجع على طول، وما كنتش متخيلة يحصل لها زي اللي حصل لفتاة الشروق”.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وإحالته للمحاكمة التي أصدرت حكمها.

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محكمة جنايات مستأنف القاهرة سائق أوبر فتاة التجمع

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