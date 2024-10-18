الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين النصر والشباب (صور)

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والشباب بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم على ملعب “ نادي الشباب ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود هجوم فريق النصر أمام الشباب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيل النصر أمام الشباب

تشكيل الشباب أمام النصر

ترتيب النصر والشباب في الدوري السعودي

ويقع فريق النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز الرابع بـ12 نقطة.