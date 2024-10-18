التشكيل الرسمي لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

أعلن ناديا النصر والشباب تشكيل فريقيهما في المباراة التي من المقرر أن تجمع بينهما اليوم على ملعب “ نادي الشباب ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود هجوم فريق النصر أمام الشباب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشكيل النصر امام الشباب

تشكيل الشباب أمام النصر

ترتيب النصر والشباب في الدوري السعودي

ويقع فريق النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يحل الشباب في المركز الرابع بـ12 نقطة.