الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة سائق بمشاجرة بأبو النمرس

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إصابة سائق فى مشاجرة بسبب خلاف على محل بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وأمرت النيابة بحجز المتهمين ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أبو النمرس

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وابنته، وبين سائق، بسبب خلافات على شراء محل، مما أدى إلى إصابة السائق.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.