الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

وكيل صحة سوهاج: دخول 4 مستشفيات كبرى ضمن مبادرة حياة كريمة للعمل قريبا

الدكتور عمر دويدار،
الدكتور عمر دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج

قال الدكتور عمر دويدار، وكيل وزارة الصحة في سوهاج: إنه عمل على ضخ دماء جديدة على مستوى الكوادر الصحية من أجل تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في سوهاج في تصريحات لـ "فيتو" حول التغييرات الوظيفية التى طالت القطاع، إن  الحراك والتحرك مطلوب لأداء أدوار مختلفة على قدر طاقة وإمكانيات المتقدمين لشغل الوظائف، ولا يصح لأي فرد الجلوس على مقعد معين بمكان طول العمر، فالتغيير سمة من سمات العمل.

وأوضح عمر دويدار، أن المنظومة الصحية في سوهاج مرضية، وأرجع ذلك إلى توفير كافة المستلزمات الطبية، وكذلك العمل على حل مشكلة عدم توافر الروشتات، فهي شأن داخلي حيث تم تعميم أمر إداري بتوفيرها من صندوق تحسين الصحة بكل مستشفى.

وأشار فى سياق تصريحاته، إلى أنه سيتم قريبا دخول أربع مستشفيات كبرى ضمن مبادرة حياة كريمة للعمل، وبالتالي سيتم زيادة عدد الآسرة للعنايات المركزة وعدد حضانات الأطفال على مستوى سوهاج، إضافة إلى افتتاح قسطرة القلب بمستشفى طهطا لتصبح المنظومة بالمحافظة جاهزة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

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