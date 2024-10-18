الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع شابين أسفل عجلات القطار بقها

مصرع شابين صدمها
مصرع شابين صدمها قطار بالقليوبية، فيتو

لقي شابان مصرعهما إثر دهسهما تحت عجلات قطار أمام مزلقان مدينة قها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثامين للمستشفى، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

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التصريح بدفن شابات لقيا مصرعهما بالقليوبية 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة، وكذلك انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشابين أمام مزلقان مدينة قها، بدائرة القسم شخصين ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بدائرة القسم، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وإيداعهما داخل ثلاجة الموتى، وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة تحت أشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وتبين من التحريات الأولية، مصرع "فتحي ش" وصديقه "مسعود"، يقيمان بدائرة القسم، خلال عبورهما شريط السكة الحديد أمام مزلقان مدينة قها.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثتين، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطبيب الشرعي، وتحريات المباحث حول الحادث.

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اللواء عبدالفتاح القصاص محافظ القليوبية محافظة القليوبية

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