قد تصل إلى 15 %، توقعات بارتفاع أسعار السيارات بعد زيادة البنزين والسولار

أكدت الشعبة العامة للسيارات، تأثر أسعار السيارات بقرار ارتفاع مشتقات الوقود خاصة البنزين والسولار وزيوت السيارات التي طبقت داخل محطات الوقود بداية من أمس الجمعة، متوقعة أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا يتراوح ما بين 10 حتى 15% على الأسعار الرئيسية.

وأوضحت الشعبة العامة للسيارات، في تصريح لـ "فيتو" أن سيارات الأجرة تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة متأثرة بأسعار الوقود، لافتة إلى أن الزيادة تصب في مصلحة الإقبال على السيارات الكهربائية وإتاحة الفرصة أمام السيارات الكهربائية وانتشارها محليًّا.

وتابعت شعبة السيارات، أن المستهلك أصبح يدرك أهمية الاتجاه نحو السيارات الكهربائية، التي تعتبر من أرخص السيارات في صيانة السيارات، لتجنب من الزيادة المستمرة في أسعار الوقود.