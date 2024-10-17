الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السعودي يكشف رسميا عن طبيعة إصابة ياسين بونو

ياسين بونو، فيتو
ياسين بونو، فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها حارس مرماه الدولي المغربي ياسين بونو، خلال فوز المغرب 0/5 على أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 يوم السبت الماضي.

وغادر ياسين بونو الملعب بعد 32 دقيقة من بداية اللقاء، وشارك منير المحمدي بدلا منه بمباراة المغرب ضد أفريقيا الوسطى.

طبيعة إصابة ياسين بونو

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إن نتائج فحوصات طبية أظهرت إصابة بونو "بتمدد" في العضلة الخلفية.

ولم يكشف نادي الهلال مدة غياب الحارس الدولي المغربي عن الفريق.

وكان بونو قد انضم إلى الهلال قادما من إشبيلية الإسباني في أغسطس 2023.

وشارك ياسين بونو في 8 مباريات مع الهلال في كل البطولات هذا الموسم، وخرج الحارس المغربي من تلك المباريات بشباك نظيفة 3 مرات.

ويتأهب الهلال لمواجهة الفيحاء في الدوري غدا الجمعة، ثم يلعب ضد العين الإماراتي يوم الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسين بونو الهلال السعودي المغرب أفريقيا الوسطى

مواد متعلقة

نيمار يشارك في احتفالات الهلال السعودي بذكرى التأسيس (فيديو)

لتعويض فشل نيمار، الهلال السعودي يخطط لضم صفقة نارية من ريال مدريد

برشلونة يسعى للتعاقد مع نيمار مجانا، وفلامنجو يدخل في الصفقة

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية