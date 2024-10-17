الهلال السعودي يكشف رسميا عن طبيعة إصابة ياسين بونو

أعلن نادي الهلال السعودي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها حارس مرماه الدولي المغربي ياسين بونو، خلال فوز المغرب 0/5 على أفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 يوم السبت الماضي.

وغادر ياسين بونو الملعب بعد 32 دقيقة من بداية اللقاء، وشارك منير المحمدي بدلا منه بمباراة المغرب ضد أفريقيا الوسطى.

طبيعة إصابة ياسين بونو

ونشر نادي الهلال بيانًا عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، قال فيه إن نتائج فحوصات طبية أظهرت إصابة بونو "بتمدد" في العضلة الخلفية.

ولم يكشف نادي الهلال مدة غياب الحارس الدولي المغربي عن الفريق.

وكان بونو قد انضم إلى الهلال قادما من إشبيلية الإسباني في أغسطس 2023.

وشارك ياسين بونو في 8 مباريات مع الهلال في كل البطولات هذا الموسم، وخرج الحارس المغربي من تلك المباريات بشباك نظيفة 3 مرات.

ويتأهب الهلال لمواجهة الفيحاء في الدوري غدا الجمعة، ثم يلعب ضد العين الإماراتي يوم الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة.