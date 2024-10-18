صافرات الإنذار تدوي في عكا وكريات شمونة شمالي إسرائيل

دوت صافرات الإنذار في مدينة عكا ومنطقة كريات شمونة شمالي إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة ، أنه قصف موقع رأس الناقورة البحري برشقة صاروخية.

حزب الله يطلق رشقة صاروخية على موقع إسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة.

إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 15 صاروخا انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعض الصواريخ ورصد عدد من القذائف التي سقطت".