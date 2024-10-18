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رياضة

الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين أهلي جدة والخليج

أهلي جدة
أهلي جدة

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق أهلي جدة والخليج بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم علي ملعب “ استاد الأمير محمد بن فهد ” ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. 

تشكيل أهلي جدة أمام الخليج 

تشكيل الخليج أمام أهلي جدة 

ترتيب أهلي جدة والخليج في الدوري السعودي 

ويقع فريق أهلي جدة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الخليج في المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط. 

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